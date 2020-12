S kolesi bodo proizvajali elektriko za lučke

Novogoričani že nekaj dni radovedno opazujejo siva zabojnika na Bevkovem trgu, natančneje pred kulturnim domom. Od danes dalje se jim bo razkrila tudi vsebina. V njih so štiri sobna kolesa, s katerimi je moč proizvajati elektriko za novoletne lučke na bližnjih smrečicah.

Dijaki in študenti Šolskega centra Nova Gorica so pod vodstvom mentorjev v dveh zabojnikih postavili sobna kolesa, povezana z osvetlitvijo posamezne smrečice, posajene v loncu. Led luči na smrečicah svetijo z različno jakostjo in učinkom glede na to, kako močno oseba poganja kolo. Na izbiro bodo različne težavnostne stopnje kolesarjenja, kot jih najdemo na kolesarskih poteh do goriških kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti. »Obiskovalcem želimo prikazati, koliko truda je potrebnega, da se energija proizvede in sočasno osvestiti ljudi o pametni rabi energije,« so pojasnili na novogoriški mestni občini.

Podžupan Simon Rosič poudarja pomen projekta in sodelovanja pri njegovi izvedbi: »V projektu novoletne osvetlitve smo združili trajnostno rabo energije in pomen izobraževanja. Obenem projekt spodbuja aktivno življenje. Veseli nas, da so njegov pomen prepoznala goriška podjetja, ki sama udejanjajo poslanstvo tega prostora, ki se ni nikoli ustrašilo tehničnih izzivov.«

Kolesarjenje v sistemu sobnih koles na Bevkovem trgu se začenja danes ob 17.30, ko bodo na kolo sedli direktorji sponzorskih podjetij skupaj z županom Klemnom Miklavičem. Kolesariti bo mogoče brezplačno vsak delovnik, med 15.30 in 20.30, ob sobotah in nedeljah pa med 10. uro in 20.30. S sistemom bo upravljal Mladinski center Nova Gorica. Da ne bi prihajalo do zbiranja ljudi, ki bi čakali na kolesarjenje, bodo v mladinskem centru zbirali rezervacije za termine kolesarjenja. Prijava bo mogoča med obratovalnim časom Mladinskega centra Nova Gorica, in sicer od ponedeljka do petka med 15.30 in 20.30, ob sobotah in nedeljah pa med 10. uro in 20.30 na telefonski številki: 00386 41 622 601. Na voljo bodo 15-minutni termini, vsakemu terminu bo sledilo 5-minutno razkuževanje. Rezervirati bo mogoče več zaporednih terminov. V vsakem zabojniku bodo hkrati lahko kolesarili štirje kolesarji, saj bodo med kolesi zaščitne plastične pregrade. »Izvedbo kolesarjenja smo preverili na Območni enoti NIJZ-a Nova Gorica, kjer nam je njen predstojnik doc. dr. Marko Vudrag pomagal z ustreznimi nasveti. Obiskovalce prosimo za dosledno spoštovanje ukrepov, razkuževanje rok in nošenje zaščitne maske,« poudarjajo na Občini.