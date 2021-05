S kolesom na avtobusu do morja

Toplejši meseci v letu kar kličejo k preživljanju časa na prostem, za nekatere še posebej na kolesu ali pri morju. Da bi zadovoljili tiste, ki imajo radi oboje, so pri deželnem prevoznem podjetju Tpl Fvg tudi letos poskrbeli za storitev Bicibus. Z nakupom redne vozovnice se lahko uporabniki z avtobusom peljejo iz Vidma do Gradeža in iz Gradeža do Gorice, ter s sabo prinesejo svoje kolo. Od začetka oz. polovice maja obe progi delujeta ob sobotah, nedeljah in praznikih, dvakrat na dan. V mesecu juliju pa bosta progi delovali vsak dan. Več informacij je na voljo na spletni strani www.tplfvg.it.