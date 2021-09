S partnerstvi do turističnega razvoja Krasa

Za pripravo in izvajanje projektov za turistični razvoj Krasa bodo potrebna partnerstva med zasebnimi in javnimi subjekti, ki bodo ravno s povezovanjem lažje kos birokratskim vozlom. Na sedežu kulturnega društva Danica na Vrhu so v prejšnjih dneh predstavili nov razpis agencije LAS Kras, ki je namenjen izboljšanju turistične infrastrukture na Krasu.Dogodek so skupaj organizirali Jus Vrh, kulturno društvo Danica in gospodarska zadruga Brajda vrh; vključen je bil v niz Jesenskih večerov v Brajdi. Po uvodnem pozdravu Marka Černica v imenu organizatorjev sta spregovorila David Pizziga in Aleš Pernarčič. Namen razpisa, s katerim bodo porazdelili dobrih 330.000 evrov, je financiranje del, s katerimi bodo izboljšali ponudbo Krasa kot destinacije, ki omogoča stik z naravnim okoljem z visoko biotsko raznovrstnostjo, ekološkimi vrednotami in identiteto, ki je prežeta s kulturno dediščino. Na razpisu se za sredstva lahko potegujejo kmetijski podjetniki, društva, javne uprave, srenje in jusi s sedežem ali poslovno enoto na območju LAS Kras. Podpore bodo deležni ukrepi za izboljšanje pohodniških, jahalnih ali kolesarskih poti, opremljenih zelenih površin, mlak, jezer in drugih turističnih znamenitosti. Prejemniki podpore bodo lahko prejeli od 13.000 do 60.000 evrov.

Srečanja so se udeležili župani Doberdoba Fabio Vizintin, Zagraja Marco Vittori in Sovodenj Luca Pisk, ki so izrazili zanimanje za razpis in pojasnili, da je uresničljivost zamisli v veliki meri odvisna od partnerstev, ki se bodo snovala, in sploh od zapletenosti postopkov za vložitev vse potrebne dokumentacije.