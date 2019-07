S »paštašuto« so se spomnili padca fašizma

Na dan padca fašizma - 25. julija 1943 - so člani družine Cervi iz kraja Gattatico pri Reggio Emilii skuhali »paštašuto« in jo ponudili celi vasi - tudi mlademu domačinu, ki je prišel v črni srajci, saj je bila edina, ki jo je do takrat imel. Pred nekaj leti so se v muzeju Casa Cervi, v katerem se spominjajo sedmih bratov, ki so jih fašisti ubili decembra 1943, odločili, da bodo tudi sami obletnico padca fašizma obeležili s »paštašuto«. Lani so prvo protifašistično testeninko izpeljali tudi v Gorici - v Raštelu.

Letos so dogodek ponovili, vendar so za prizorišče izbrali Transalpino-Trg Evrope. V četrtek so se na čezmejnem trgu zbrali predstavniki najrazličnejših ustanov in društev iz Gorice in okolice; kar nekaj ljudi je prišlo tudi iz Nove Gorice in iz najrazličnejših krajev Furlanije Julijske krajine. V imenu zveze ANPI-VZPI se je uvodoma udeležencem in vsem, ki so na najrazličnejše načine pomagali pri organizaciji dogodka, zahvalila Anna Di Gianantonio. Skupno so skuhali 50 kilogramov pašte, ki jo je poklonila zadruga COOP Alleanza 3.0; s »pašto« so nahranili nekaj več kot petsto udeležencev, tako da so nad odzivom izredno zadovoljni. Praznik so sklenili s petjem partizanske pesmi Bella ciao. Padca fašizma so se v četrtek spomnili tudi pred spomenikom ob vhodu v tržiško ladjedelnico, posvečenim 503 slovenskim in italijanskim ladjedelniškim delavcem, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju.