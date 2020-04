S polno paro komaj konec maja

V znamenju strogih varnostnih ukrepov so včeraj ponovno odprli ladjedelnico Fincantieri v Tržiču, v katero se je vrnila le desetina vseh uslužbencev. Ob vhodu v ladjedelnico so delavcem izmerili temperaturo, zatem so jim izročili zaščitne maske, ki si jih morajo med delom večkrat zamenjati. Sočasno je družba Fincantieri odprla še drugih sedem ladjedelnic v raznih krajih po Italiji, tržiška je sicer največja izmed njih.Delavci se morajo držati varnostne razdalje tako v delavnicah kot tudi v slačilnicah in menzi. Skupno se je v ladjedelnico vrnilo 685 uslužbencev, ki po novem delajo v dveh izmenah. Prva se začne ob 6. uri in se zaključi ob 13.30, druga se zatem nadaljuje do 21. ure. Na delo se vrnili le zaposleni v družbi Fincantieri; skupno predstavljajo le desetino vseh delavcev, ki si običajno služijo kruh v ladjedelnici. Številni uslužbenci, zlasti uradniki in načrtovalci, še vedno delajo od doma. Prihodnji teden se bo število delavcev dvignilo na tisoč; tudi v tem primeru bo šlo za zaposlene v družbi Fincantieri. Po 5. maju se bodo v ladjedelnico postopoma vrnili zaposleni v podizvajalskih podjetjih, ki predstavljajo veliko večino delovne sile. V družbi Fincantieri pričakujejo novo vladno uredbo z nadaljnjimi navodili, sicer napovedujejo, da bi lahko ladjedelnica ponovno obratovala s polno paro proti koncu maja oz. v začetku junija.