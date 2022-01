S prehodom na plin razlastitve in škoda

Tržiška občina se je pritožila na sklep ministrstev za ekološko tranzicijo ter kulturo in okoljske dobrine, ki sta septembra lanskega leta izdala pozitivno mnenje k načrtu podjetja A2A, da posodobi tržiško termoelektrarno, v kateri bi po prenovi namesto premoga sežigali metan. »Pritožba sloni na izključno pravnih in tehničnih razlogih,« poudarja tržiška županja Anna Cisint, ki je včeraj v mestni hiši spregovorila o vsebini priziva skupaj z občinsko odbornico Sabrino Cauci in z odvetnico Tereso Biliani.

Na tržiški občini ocenjujejo, da ne gre za prenovo sedanje termoelektrarne, temveč za izgradnjo čisto novega obrata. »Ni mogoče trditi, da bo po prvem januarju 2026, ko bo zapadlo sedanje okoljsko integrirano dovoljenje, prišlo do zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, saj je sedanje okoljsko integrirano dovoljenje vezano na obratovanje sedanje termoelektrarne na premog, ki jo je treba kakorkoli zapreti do 31. decembra 2025,« poudarja županja in opozarja, da bi se s prehodom na sežiganje metana ne znižala količina izpustov, saj bi obrat še naprej proizvajal 2,4 milijona ton ogljikovega dioksida. »Da bi znižali količino izpustov, so na ministrstvih predvideli, da bi termoelektrarna delovala s pogostimi prekinitvami,« pravi županja, ki je prepričana, da so prizadevanja za zaprtje termoelektrarne povsem upravičena.

»Če bi zgradili nov obrat na metan, bi morali do njega speljati nov plinovod; za njegovo izgradnjo bi morali razlastiti celo vrsto zemljišč, ki so v zasebni lasti, kar bi povzročilo kar nekaj težav številnim malim in srednjim podjetjem, ki so povezana z navtiko. Novi termoelektrarni nasprotujem tudi, ker ne bi prispevala k dvigu zaposlitvene ravni. V novem obratu bi bilo zaposlenih le trideset ljudi, medtem ko bi z razvojem navtike in turizma pridobili veliko več delovnih mest,« je kritična županja.