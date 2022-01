S prenovljenimi prostori v Feiglovi knjižnici poskočil obisk

Odkar se je preselila v Trgovski dom, je Feiglova knjižnica več kot podvojila število obiskov in povečala število izposojenih knjig. S svojo ponudbo se trudi privabiti predvsem mlajše obiskovalce, knjižne predstavitve in srečanja za odrasle pa uvajajo sodobne in zanimive teme v mestno kulturno središče.

Z Jasmin Kovic, kulturno menedžerko, ki skrbi za promocijo goriške Feiglove knjižnice, smo podali obračun o delovanju v zadnjem letu. Po obnovitvenih delih in selitvi se je Feiglova knjižnica preselila v Trgovski dom in uradno odprla svoja vrata obiskovalcem 19. aprila 2021. V letu 2021 se je število obiskov več kot podvojilo, če ga primerjamo z letom 2019, ko pandemija še ni ovirala vsakdanjih premikov in dejavnosti. Odkar je knjižnica zaživela v novih prostorih, torej približno v osmih mesecih, so zabeležili 14.559 obiskov. V letu 2019, torej v 12 mesecih v obdobju pred covidom, pa so v knjižnici našteli 6498 obiskov. Več kot tretjina obiskov zadeva univerzitetne študente (3813) in srednješolce ter višješolce (skupno 2131). V osmih mesecih v letu 2021 je knjižnico obiskalo še 2356 osnovnošolcev, 1620 zaposlenih in tisoč upokojencev. V primerjavi s prejšnjim sedežem v KB centru je knjižnica v Trgovskem domu zaznala tudi porast rednih obiskovalcev, v glavnem upokojencev, ki zjutraj berejo časopise.

Kot smo na Primorskem dnevniku že večkrat zabeležili, so novi prostori Feiglove knjižnice posebej privlačni za študente, tako v obnovljenem delu kot v bližnji konferenčni dvorani in sobah za skupinsko delo. Temu nedvomno pripomore tudi lokacija v središču mesta. Zaradi odličnega odziva od odprtja dalje je knjižnica tudi podaljšala odpiralni čas, od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure. Od odprtja meseca aprila je knjižnica izdala 707 novih članskih izkaznic ter 31 izkaznic za medknjižnično mrežo izposoje Bibliogo. Zabeležili so tudi znaten porast izposoje: v letu 2021 so v osmih mesecih izposodili 15.115 enot. Za primerjavo so v 12 mesecih leta 2020 zabeležili 12.115 izposoj. Povečala se je tudi izposoja preko mreže Bibliogo, ki članom omogoča, da si izposojajo knjige iz številnih knjižnic v goriški pokrajini. V letu 2020 so zabeležili 1210 izposoj, lani pa 2070.