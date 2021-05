S prihodnjim šolskim letom prosta sobota

Slovenske višje srednje šole v Gorici čaka prava »revolucija«. S prihodnjim šolskim letom bodo namreč ob sobotah tako dijaki tehniških zavodov Cankar-Zois-Vega kot tudi njihovi vrstniki na licejih Gregorčič-Trubar ob sobotah prosti, ob tem pa bodo med tednom v popoldanskih urah lahko izbirali med različnimi dejavnostmi, v okviru katerih bodo lahko razvijali lastna nagnjenja in interese. Vse to bo po ocenah ravnateljic Mare Petaros in Sonje Klanjšček prispevalo k privlačnosti vseh smeri ter k bolj »sodobni in dinamični šoli«, ki se prilagaja potrebam družin in družbe.

Spodbuda za reorganizacijo šolskega urnika je bil letošnji upad vpisov v prve razrede višjih srednjih šol, toda ne samo to. »Prosta sobota je utečen model po celi Evropi. Dijakom omogoča, da imajo po natrpanem tednu malo več oddiha,« razlaga ravnateljica licejev Sonja Klanjšček, Mara Petaros pa pristavlja, da družine že več let opozarjajo na potrebo po tem, da bi tudi na naših šolah imeli »kratki teden«.