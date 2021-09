S prilagoditvijo predpisom do oživitve igrišča sredi vasi

Na športnem igrišču v središču Doberdoba bodo v kratkem zabrneli gradbeni stroji. Občinska uprava bo poskrbela za obnovo razsvetljave in objekta, ki je namenjen šagram in prireditvam.

»Območje bomo prilagodili novim varnostnim predpisom. Obnovljena bo razsvetljava igrišča, hkrati bomo prenovili objekt, ki je namenjen pripravi hrane v primeru vaških praznikov in drugih dogodkov,« pojasnjuje doberdobski občinski odbornik Daniel Jarc. Nova razsvetljava bo učinkovitejša od sedanje in seveda energetsko varčnejša, opremljena bo tudi s sistemom za avtomatsko zapiranje, kar bo ravno tako prispevalo k nižjim stroškom. Gradbeno podjetje se bo del lotilo po 15. septembru. »Gradbena dela se bodo predvidoma začela prihodnji teden, nakar naj bi trajala približno dva meseca,« pojasnjuje doberdobski župan Fabio Vizintin.

Objekt ob igrišču, ki bo deležen prilagoditve novim zakonskim predpisom, bo zatem primeren za kuhanje in točenje pijač. Uporabljala ga bodo lahko krajevna društva, pred vsakim dogodkom bo sicer potrebno pridobiti tudi dovoljenje pristojnega urada zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi; društveni člani, ki bodo skrbeli za pripravo hrane, bodo morali imeti potrdila o opravljenih tečajih, ki so v teh primerih potrebni. Jarc razlaga, da bodo morali za uporabo objekta po vsej verjetnosti pripraviti pravilnik, nakar bo igrišče lahko spet prizorišče praznikov in drugih dogodkov, ki jih domačini v zadnjih časih pogrešajo – v zadnjih dveh letih seveda tudi zaradi pandemije koronavirusa, zaradi katere so povsod odpadli najrazličnejši javni dogodki in tradicionalne prireditve.

Doberdobska občina je za izvedbo del na športnem igrišču prejela državni prispevek. Naložba je skupno vredna 60.000 evrov; gradbena dela kot taka so vredna 36.500 evrov, ostali del zneska bo namenjen načrtovanju in drugim tehničnim preverjanjem, ki so potrebna pred začetkom del.Ob športnem igrišču se nahaja tudi telovadnica, ki bo v prihodnje ravno tako deležna korenite prenove; doberdobska občina ima na voljo 1.265.000 evrov iz sklada Medobčinske unije Kras Soča Jadran, s katerim bo povečala energetsko varčnost telovadnice.