S psom na sprehodu namesto v izolaciji

Na družbenih omrežjih je te dni zaokrožil zapis o osebi iz Nove Gorice, ki da je okužena z novim koronavirusom, vendar da se kljub temu sprehaja po mestu in zahaja celo v trgovine. Ker je objava med občani vzbudila nemalo nelagodja in strahu, smo zadevo preverili pri pristojnih. Da zgodba dobiva več različic in da te v glavnem ne držijo, nam je včeraj zatrdil Simon Vendramin, poveljnik novogoriške poklicne gasilske enote.

Dejansko gre za tričlansko družino iz Nove Gorice, v kateri je pri eni osebi potrjena okužba z novim koronavirusom, dve osebi pa sta zaradi potencialne možnosti za okužbo v samoizolaciji, pravi Vendramin. Ena od teh dveh oseb je okoli 21. ure zvečer samoizolacijo zapustila, da je peljala na sprehod psa. Ko so sosednje to videli, so obvestili Civilno zaščito. »Takoj smo urgirali in primer predali pristojnim službam in stvar se je uredila,« pojasnjuje Vendramin. V tem primeru je ukrepal Zdravstveni inšpektorat. Vendramin zanika govorice, da je oseba zahajala tudi v trgovino ali kam drugam. Samoizolacija, v kateri se lahko v trenutku znajde kdorkoli, prinaša torej veliko izzivov. Opravila, ki so bila še pred nekaj tedni samoumevna, v takem primeru to niso več. Kaj torej storiti? Da je za potrebe psov treba poskrbeti, se strinja tudi Vendramin, a obenem opozarja, da oseba v samoizolaciji ne sme s psom na sprehod, pa čeprav se odpravi ven v poznih urah. »Če imate znance ali sorodnike, kamor ga lahko začasno oddate, izkoristite to možnost. Če nimate nikogar, pokličite civilno zaščito, ki bo uredila prevoz psa do zavetišča, kjer bo začasno nameščen,« svetuje Vendramin.