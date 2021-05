S servisnimi stebrički spodbujajo kolesarjenje

Vseh 25 občin nekdanje goriške pokrajine je dobilo svoj servisni stebriček za kolesa, ki bo v pomoč kolesarjem v primeru okvar in seveda zlasti v primeru prebitih zračnic. »Stebriče je postavila zadruga Thiel s prispevkom Fundacije Goriške hranilnice in banke Intesa San Paolo ter v sodelovanju z združenjem A’Mare in bici; gre za projekt za promocijo zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitosti goriškega prostora,« pojasnjuje predsednik združenja A’Mare in bici, krminski gostinec Joško Sirk, po katerem so posamezne občine izbrale mesto za postavitev, ki je zanje najbolj primerno, tako da je bila večina stebričev že nameščena. V Doberdobu so stebrič postavili pred osnovno šolo v središču vasi. Sovodenjska občina se je odločila za Vrh, tudi v tem primeru stebrič stoji pred osnovno šolo, kjer se sicer zaključuje vzpon, ki se začenja v Gabrjah in je med kolesarji zelo priljubljen. Po njem je vsako leto speljana etapa kolesarske dirke Montes, v preteklosti je bil prizorišče še številnih drugih dirk. V Števerjanu, kjer bodo v nedeljo pričakali prehod Dirke po Italiji, so stebrič postavili pred občino.

