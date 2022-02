S sežiganjem razkužila očrnili dvigalo in več vrat

»Zabavali« so se s sežiganjem razkužila z visoko vsebnostjo alkohola, namenjenega razkuževanju rok pred covidom-19, ki so ga pobrali v raznih krajih po goriški občini. Med enim izmed svojih podvigov so razkužilo polili po notranjosti dvigala stanovanjske hiše v Ulici XXIV maggio in zatem podtaknili ogenj; na podoben način so poškodovali nekaj desetin vhodnih vrat po mestu, med drugim so se znesli tudi nad vrati cerkve v Podturnu, cerkve sv. Ignacija in stolnice. Njihovo početje je med prebivalci mestnega središča sprožilo kar nekaj zaskrbljenosti. V dvigalu so podtaknili ogenj 20. decembra, zatem so sledili ostali primeri, ki jih je začel preiskovati mobilni oddelek goriške kvesture. Policisti so ugotovili, da je bila za sežiganje razkužila in povzročitve škode v dvigalu in na vhodnih vratih raznih hiš odgovorna skupina mladoletnikov. Policisti so identiteto zelo mladih storilcev razkrinkali s pomočjo videoposnetkov varnostnih kamer in nekaterih pričevanj. Identiteto storilcev so potrdili tudi karabinjerji in mestni redarji, ki so se tudi sami ukvarjali z zadevo zaradi nekaterih dodatnih prijav škode. Sodelovanje med silami javnega reda je obrodilo sadove, tako da so na koncu s početjem mladoletnih storilcev skupaj seznanili sodišče za mladoletnike v Trstu; poleg tega so njihove starše povabili na kvesturo in jih pozvali, naj ustrezneje nadzorujejo svoje otroke, da se podobni dogodki ne bi več ponovili.