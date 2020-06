S skupnim nastopanjem do večje pogajalske moči

Devet občin iz goriške pokrajine se povezuje, da bi v okviru skupščine prevoznega podjetja APT imele več pogajalske moči. Za skupno nastopanje so se odločile občine Doberdob, Sovodnje, Mariano, Zagraj, Štarancan, Škocjan, Turjak, Romans in Gradišče. Pobudnik sodelovanja je župan iz Romansa Davide Furlan, ki je včeraj za Primorski dnevnik naštel razloge, zaradi katerih se je devet občin dogovorilo za skupno nastopanje.»Odločitev o sodelovanju je posledica dogajanja, do katerega je prišlo v zadnjih mesecih znotraj skupščine prevoznega podjetja APT. Ko je prišlo do ukinitve goriške pokrajine, so njene delnice podedovale posamezne občine. Nekatere izmed njih so se znašle s tako majhnimi deleži, da v bistvu niso imele več nikakršne moči. Zaradi tega smo se odločili, da vzpostavimo sodelovanje med manjšimi občinami, ki so si tako pridobile čisto novo vlogo, saj so po skupnem številu deležev postale tretji delničar prevoznega podjetja,« poudarja Furlan in pojasnjuje, da je glavni delničar prevoznega podjetja družba ATAP, ki ima v lasti 21 odstotkov deležev. Na drugem mestu je goriška občina (19 odstotkov), za katero se po novem uvršča naveza devetih občin, ki ima več delnic kot četrtouvrščena tržiška občina (12 odstotkov). Preostale delnice si delijo ostale občine in drugi lastniki.

