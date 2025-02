S skupno razstavo so se poklonili Basaglii

V razstavni dvorani deželnega avditorija v Gorici je bilo v soboto, 1. februarja, slavnostno odprtje razstave z naslovom Prostori negotovosti in občutenje prostosti (I luoghi dell’incertezza e le emozioni della libertà). Za organizacijo in postavitev je poskrbelo združenje Prologo v sodelovanju s strokovnjakoma Francom Dugom in Giancarlom Paulettom. Razstavljene so številne umetnine 39 goriških umetnikov, tako slovensko kot tudi italijansko govorečih.

Teden pred slavnostnim dogodkom, ki bo mesto Gorica vpeljal v praznično leto, se kulturni dogodki stopnjujejo. Med te spada tudi razstava v centru Gorice, v Ulici Roma, ki združuje najrazličnejše umetnine: od slikarskih do kiparskih del. Tematski srž celotne razstave je spomin in ovrednotenje Franca Basaglie, reformatorja psihiatričnih ustanov, ki je začel s prenovo in uvedel nov pristop do zdravljenja psihiatričnih bolnikov ravno v Gorici. Spremenil je običajno hierarhijo bolnišnice, saj je postavil v ospredje človeka in ne njegovo bolezen, kar sta izpostavila kurator razstave Franco Spanò in goriška odbornica za Evropsko prestolnico kulture 2025 Patrizia Artico.

Umetnine so razporejene po različnih odtenkih, občutku za barvo in prostor. Razvrščene so tudi po energiji in emotivni nabitosti. Dela prevevajo občutki norosti, obupa in temačne duše. Prisotne so še ideje svobode, ujetosti in motiv rešetk na oknih. Prepletata se figura in slika, saj enakovredno pripomoreta k pomenskemu naboju. Zelo impresivna je podoba Marco Cavallo, ki je že prerasla v simbol. To je bil kip, ki je iz Trsta preko časopisnega tiska nakazal celotnemu svetu drugačen odnos do duševnih bolnikov. Simbol je znak prizadevanja Basaglie za boljše življenje bolnikov in možnost njihovega izražanja skozi umetnost. Zdravnik Franco Basaglia je namreč ustanavljal in vodil slikarske in gledališke delavnice.

Razstava bo na ogled do nedelje, 2. marca, vsak vikend, torej ob petkih, sobotah in nedeljah, od 10. do 13. ure ter od 15. do 19. ure. V soboto, 15. februarja, bodo priredili tudi srečanje z umetniki, ki bodo neposredno predstavili svoja dela. Poleg tega nameravajo organizatorji pripraviti še okroglo mizo, najbrž 22. februarja, ravno tako na temo umetnosti in doprinosa zdravnika Basaglie področju duševnega zdravja. Okrogla miza bo odprta publiki, saj želi ponuditi možnost, da vsakdo izrazi svoje mnenje. Konec februarja, natančneje 27. februarja, načrtujejo tudi izredno odprtje razstave z dogodkom, ki ga bodo soustvarili pesniki in glasbeniki.

Cilj razstave, sta poudarila Franco Spanò in Patrizia Artico, je opozarjati in aktualizirati diskurz o duševnih boleznih, ki so vedno prisotne in so argument, kateremu je treba vedno posvečati pozornost. S to pobudo želijo tudi obnoviti odnos umetntnika do teritorija in ovrednotiti sporočilo vključevanja, spoštovanja in odgovornosti. Kar so vrednote, ki so v osrčju celotne pobude Evropske prestolnice kulture.