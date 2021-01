S službo za energijo občanom na voljo brezplačno svetovanje

Vas zanima, ali bi lahko zamenjali okna v svojem domu in pri tem izkoristili subvencije za povečanje energetske učinkovitosti stavb? Kmalu vam bo na to in druga podobna vprašanja lahko odgovorila službe za energijo, ki bo zaživela v stavbi v Ulici Garibaldi, kjer ima sedež občinski urad za urbanizem. Službo bo vzpostavila Občina Gorica v sodelovanju z deželno Agencijo za energijo. Občani bodo tako lahko brezplačno dobivali informacije glede državnih, deželnih in drugih prispevkov ter olajšav za povečanje energetske učinkovitosti zasebnih in javnih stavb, zaradi katerih v tem času marsikdo razmišlja o obnovitvenih delih. Služba bo na voljo enkrat tedensko.

»Ta zamisel se je porodila že pred časom, njeno uresničitev pa smo morali zaradi drugih projektov in koronavirusa preložiti. Šele v prejšnjih dneh smo lahko v občinskem odboru sprejeli sklep, na podlagi katerega bomo lahko podpisali sporazum o sodelovanju z agencijo Ape,« razlaga pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi.Agencija Ape je projekt službe za energijo na deželni ravni začela izvajati leta 2017. Na spletni strani sportelloenergia.ape.fvg.it nudijo občanom vse številne informacije glede subvencij, ki so na voljo za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ob tem nudijo tudi povezave na razne informativne kanale, kontakte in odgovore na pogosta vprašanja.