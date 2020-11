S tehnologijo do boljše promocije kolesarskega turizma

Bikethon 2020 je naslov hekatona, med katerim bodo iskali inovativne rešitve za promocijo kolesarskega turizma v goriški pokrajini in mreže kolesarskih stez, ki povezujejo Brda, Gradeško laguno, Kras in Gorico z ostalimi pokrajinami v Furlaniji - Julijski krajini, s Slovenijo in Hrvaško. V preteklosti so hekatone prirejala podjetja, ki se ukvarjajo z informatiko, da bi spodbujala izdelavo novih programov; danes se jih poslužujejo na različnih področjih, zato so poleg računalniškim tehnikom namenjeni tudi strokovnjakom s področja marketinga in dizajna.

Bikethon 2020 prireja podjetje Aries, ki vabi k sodelovanju najrazličnejše profile; vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani www.bikethon.it. Sodelujoče ekipe bodo svoje produkte razvijale med 16. novembrom in 1. decembrom, zatem jih bo ocenila žirija. Udeleženci bodo morali ovrednotiti krajevne turistične znamenitosti in kulturno ponudbo; premisliti bodo morali, kako omogočiti kolesarjem, da se poslužujejo tudi avtobusov, vlakov in trajektov.