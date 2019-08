Sami zadetki v polno! Potem ko so fluorescein vlili v požiralnik na dnu Doberdobskega jezera, so njegove sledi našli v vseh vodnih virih, ki jih jemljejo v poštev v okviru čezmejnega raziskovanja podzemnih kraških voda.Pri zbiranju vzorcev - skupno se jih je nabralo približno tristo - je sodelovalo 71 oseb. »Prvič na svetovni ravni smo fluorescein vlili neposredno v podvodni požiralnik, za kar nosijo zasluge potapljači Duilio Cobol, Pietro Spirito in Ernesto Giurgevic. V jamarskih krogih je imel poskus velik odmev; profesor Alberto Riva iz Trenta se že zanima, da bi podoben poskus izvedli na požiralniku Gorgazzo pri Sacileju,« pravi Matteo Cavanna, »duša« raziskovalnega projekta, ki pojasnjuje, da so približno dvajset vzorcev poslali na analize na ustanovo CNR v Rim. »Poleg vode smo vzeli tudi vzorce sedimentov z dna Doberdobskega jezera, iz jame Andrea pri Jamljah, iz jame pri Komarjah, iz Moščenic in iz Skalove jame pri Brestovici,« pravi Cavanna in pojasnjuje, da so pri zbiranju vzorcev iz Skalove jame pomemben doprinos dala jamarja iz temniškega društva Franc Bizjak in Samo Milanič. »Pri raziskovalnem projektu sodeluje tudi Kraški vodovod; njegovi tehniki so sledi fuloresceina našli tudi v vodi, ki jo črpajo na dan pri Klaričih.« Cavanna se za sodelovanje zahvaljuje tudi društvu Kremenjak iz Jamelj, ki je jamarjem dalo možnost, da v večnamenskem središču hranijo opremo za zbiranje vzorcev.»V vseh vzorcih smo našli sledi fluoresceina; analize se nadaljujejo, saj želimo razumeti, koliko ga je in po kolikšnem času se je pojavil v določenem vodnem viru. Izsledke bomo primerjali z rezultati podobnih poskusov, ki smo jih izvedli junija in septembra lanskega leta,« pravi Cavanna.