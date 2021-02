V Tržiču se je v nedeljo, 21. februarja, zgodila družinska tragedija. Več kot osemdesetletni moški si je sodil po poskusu umora priletne sestre. Hišni negovalki, ki skrbita za brata in sestro, sta imeli prost dan; ko sta se v večernih urah vrnili domov, je bil moški mrtev, medtem ko je bila njegova sestra še živa, čeprav v hudem zdravstvenem stanju. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico. Moški naj bi se bal, da bi ne več uspel skrbeti za starejšo sestro in ji stati ob strani.