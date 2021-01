Samozaščita je še potrebna. Še naprej si moramo skrbno umivati roke, nositi moramo zaščitno masko in se držati varnostne razdalje. Težav s covidom-19 še ni konec in tudi jih ne bo v kratkem kljub cepljenju, zato nam je predsednica goriške zbornice diplomiranih zdravstvenikov OPI Gloria Giuricin potrdila, da se je treba še naprej dosledno držati navodil za znižanje tveganja za okužbo.

»Drugi val epidemije je bil pričakovan; ker je precej majhna, se je naša dežela nanj kolikor toliko dobro pripravila, čeprav je bilo nekaj težav tudi pri nas,« pojasnjuje Gloria Giuricin, ki je od novembra spet na okopih. Potem ko smo se z njo pogovorili med pomladnim valom epidemije, se je jeseni odzvala na poziv civilne zaščite, ki je prosila za pomoč upokojene zdravnike in zdravstvenike za jemanje brisov. »Prostovoljce so dodelili zdravstvenim podjetij iz krajev, kjer bivajo. Tako so me dodelili tržaško-goriškemu zdravstvenemu podjetju, kjer sem bila do upokojitve zaposlena. V oddelku za javno higieno in zdravje, ki ga vodi zdravnica Ariella Breda, sodelujem pri organizaciji odvzema brisov na domu, po domovih za starejše občane in šolah,« pravi naša sogovornica in pojasnjuje, da se je na deželni ravni pozivu civilne zaščite odzvalo preko sto zdravnikov in diplomiranih zdravstvenikov.