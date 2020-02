Sanje in trud v lesketajoči se preobleki

Zgodba o mladostnikih, ki si drznejo sanjati in vlagajo svoj trud v uresničevanje teh sanj, ter sad navdušenja mladih Goričanov, ki so se preizkusili v ambicioznem projektu: vse to je mladinski muzikal Lak za sanje, ki so ga igralci in plesalci gledališke skupine O’Klapa premierno uprizorili v nedeljo pred polno dvorano Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici. Gledališka skupina O'Klapa si je zastavila najbolj ambiciozen cilj doslej, in sicer uresničitev muzikala Lak za sanje, prosto povzetega po ameriškem filmu iz šestdesetih let Hairspray. Mlada režiserka Sanja Vogrič je tekst na novo napisala in ameriški muzikal prilagodila zamejski realnosti.

Lak za sanje je zgodba dekleta, ki se bori proti konvencionalnim modelom lepote: težko se je kosati s perfektnimi manekenkami, protagonistka Tracy Turnblad – na odru energična Mila Clapiz –, pa se tega sploh ne boji, ker je želja po uresničitvi sanj večja od strahu, saj »misliti moraš na veliko, da si lahko velik!«. S prijateljico Penny Pingelton, v katero se je poosebila Tina Balta, se pogumno upira mami in hčerki Von Tussle (Danieli Klanjšček in Kei Vogrič), ki ji na vse načine skušata onemogočiti, da bi postala plesalka v televizijskem šovu Mal Alan in zmagala na lepotnem tekmovanju za naslov Miss lak Pad O’Van. V koreografijah petnajstletnega plesalca Alexa Devetaka se je izkazalo 20 igralcev in plesalcev, avtorske rock pesmi pa sta v živo izvajali skupini Love Guns s Tržaškega in goriški Komel Contemporary Ensemble.