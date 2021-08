Sanje zasleduje z odločnostjo

Samozavestna, ambiciozna in vztrajna. Tako se s tremi pridevniki opisuje Đulistana Burzić, zlata maturantka na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Gorici. Đulistana ima zelo jasno vizijo o svoji prihodnosti, vendar svojih sanj ne rada deli z drugimi, saj noče izgubiti odločnosti, s katero jih zasleduje. Ambicioznosti in motivacije ji gotovo ni zmanjkalo med nastopom pred komisijo profesorjev na maturitetnem izpitu, saj je šolanje zaključila z najvišjo oceno in pohvalo.

Đulistana Burzić je po rodu iz Bosne in Hercegovine; v Gorico je prišla, ko je bila stara 5 let. 19-letno dekle, ki stanuje v Pevmi, se je do izbruha pandemije rado ukvarjalo z gledališčem: bila je članica dramske skupine M+ društva F.B. Sedej iz Števerjana, sodelovala je tudi s SNG Nova Gorica.

»Ocena je samo potrdilo opravljenega dela v petih letih, meni sta sicer veliko pomembnejša znanje in način razmišljanja, ki sem ju osvojila med šolanjem,« je o oceni povedala Đulistana, ki je nadvse zadovoljna z dosežkom. Đulistana trdi, da je vedno bolje biti presenečen kot razočaran, zato – kot drugih stvari – tudi najvišje ocene ni pričakovala.

Đulistana bi rada postala zdravnica, zato se je vpisala na medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Natančnejših načrtov o svoji prihodnosti pa nam ni hotela razkriti. »Treba je poskrbeti za dejstva, ne pa toliko govoriti o tem, kaj nameravaš storiti. V svojih mislih imam zelo jasen cilj in vizijo, ki ju ne delim z nikomer,« pravi Đulistana.