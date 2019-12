Sardine preplavile Tržič (foto)

Somišljeniki gibanja sardine so se danes zbrali v Tržiču. Uresničile so se napovedi organizatorjev, ki so pričakovali več tisoč udeležencev iz cele dežele. Po nekaterih virih naj bi se na Trgu Repubilke zbralo vsaj 3000 sardin, ki so med drugim prepevale pesem Bella ciao. Za prvi shod v deželi novonastalega gibanja so izbrali Tržič, »ker gre za industrijsko in večetnično mesto, kjer so najbolj očitne politike ločevanja, ki temeljijo na strahu in zavračanju drugačnosti,« so zapisali organizatorji. Teh ni zmotilo niti nameščanje drsališča na Trgu Republike, ki se je začelo ravno včeraj, po mnenju nekaterih ne ravno naključno.