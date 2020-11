Še bo praznikov in kulturnih dogodkov

Približno tristopetdeset Štandrežcev se je 11. novembra 1945 zbralo na dvorišču nekdanje Briskove gostilne, da bi le nekaj mesecev po osvoboditvi obudilo kulturno dejavnost v vasi, ki jo je fašizem zatrl. Domačin Viljem Nanut je predlagal, naj se novo društvo poimenuje po Otonu Župančiču, pesniku in dramatiku. Udeleženci srečanja so predlog podprli, nakar so se po izvolitvi društvenega odbora in Rudolfa Lutmana za predsednika lotili načrtovanja prvih kulturnih dogodkov in dejavnosti, ki so se z leti in v novih oblikah nadaljevale vse do današnjih dni. V kulturnem društvu Oton Župančič so nameravali 75-letnico delovanja praznovati z jubilejno prireditvijo, ki so se ji na žalost morali odpovedati zaradi pandemije koronavirusa.

V zadnjih letih je ob tradicionalnih dogodkih društvo navezalo plodno sodelovanje tudi z vaško osnovno šolo Fran Erjavec. Pred petimi leti so uspešno speljali projekt Cejt n’n g’v’ri, ki je bil posvečen ohranjanju kulturne dediščine, medtem ko ravnokar izvajajo projekt poznavanja prostora in ledinskih imen, v okviru katerega bodo izdelali razglednice, na katerih bodo upodobljene nekatere štandreške znamenitosti. »Zaradi virusa je tudi uresničevanje projekta s šolo zastalo, odpovedati smo se morali tudi martinovanju in raznim drugim dogodkom,« razlaga društvena predsednica Nataša Paulin. Da bi ohranili povezanost med člani, so spomladi sprožili spletno zbiranje fotografij o mlaju in šticanju pirhov, poleg tega tudi ob 25. aprilu in dnevu mladosti.

Konec lanskega leta je v okviru društva začel delovati mladinski odsek. »Mladi so si dali ime Pičulati in so se sestajali enkrat tedensko. Med drugim so predlagali pripravo knjige z recepti tradicionalnih štandreških jedi, ki bi bili napisani v slovenščini in narečju. Poleg tega želijo izdelati tudi slovarček štandreških izrazov,« poudarja društvena predsednica, ki upa, da se bodo razmere čim prej normalizirale, saj hočejo čim prej nadaljevati z delom in uresničevanjem že zastavljenih projektov. »Spomladi bi radi zaključili projekt, ki ga izvajamo skupaj s štandreško šolo, in izpeljali vse ostale tradicionalne dogodke, medtem ko bi radi med poletjem spet poskrbeli za letni kino v sodelovanju s Kinoateljejem in za praznik Ran u dom,« poudarja Nataša Paulin in ugotavlja, da imajo cel kup načrtov in zamisli, pri uresničevanju katerih sodelujejo mladi in otroci. Petinsedemdeset let po ustanovitvi je društvo prepojeno z življenjsko energijo, kar pomeni, da bosta po normalizaciji razmer v domu na Pilošču spet odmevala smeh in glasba – še bo praznikov in kulturnih dogodkov.