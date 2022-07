Evakuacija za prebivalce Vrha v občini Sovodnje ter Vižintinov, Devetakov in Poljan v občini Doberdob se nadaljuje; razmere so pod nadzorom, vendar ponekod po Brestovcu ogenj še tli in se še vedno kadi, tudi v bližini jamarske koče. Evakuiranci bodo morali še eno noč preživeti daleč od doma. Tako so odločili na sestanku v Jamljah, ki se je komaj zaključil; jutri ob 8. uri bodo še enkrat ocenili razmere. Če ponoči ne bo težav, bi se jutri (v soboto) evakuacija lahko zaključila.