Še štirje goriški Judje bodo dobili tlakovec spomina

Emma Pia Morpurgo Valobra, Elsa Valobra, Amelia Pavia Michelstaedter in Elio Michelstaedter so imena štirih Goričanov, Judov, ki so bili med letoma 1943 in 1944 deportirani v Auschwitz, kjer so tudi umrli. V torek, 23. novembra, bodo dobili svoj tlakovec spomina. Nemški umetnik Gunter Demnig jih je v zadnjih letih vgradil marsikje po Evropi, tudi pri nas na Goriškem. Običajno potekajo vgradnje spotikavcev od dnevu spomina na holokavst, 27. januarja, vendar so se letos v Gorici odločili drugače. Združenje prijateljev Izraela, ki organizira postavitev tlakovcev pod pokroviteljstvom Občine Gorica, je tokrat izbralo 23. november. Na ta dan leta 1943 so v Gorici nemške oblasti aretirale večino pripadnikov judovske skupnosti. Nakup in postavitev tlakovcev letos financira goriška sekcija združenja Rotary.

Tlakovci spomina, ki jih bodo postavili v torek, imajo še eno posebnost. Emma Pia Morpurgo Valobra je bila aretirana ravno 23. novembra 1943 na svojem domu v Ulici Cadorna 34. Ostali trije, ki bodo dobili obeležje, pa so še nekaj mesecev po največji aretaciji Judov uspeli preživeti v Gorici, točneje v nekdanji umobolnici v parku Basaglia. Kakor je na predstavitvi razložil Lorenzo Drascek, ki si v teh letih prizadeva za vse, kar zadeva ohranjanje spomina na goriško judovsko skupnost, so v parku Basaglia pred časom uredili arhiv nekdanje umobolnice. Iz dokumentov je mogoče razbrati, da so bili Elsa Valobra in zakonca Michelstaedter zaprti v umobolnici – domnevno zato, da bi ostali skriti pred oblastmi – do marca oziroma maja 1944. Takrat so bili vsi trije aretirani, njihovo življenje se je zaključilo v Auschwitzu. Novo odkritje zadeva tudi sezname aretiranih 23. novembra, ki so pred kratkim prišli na dan v goriškem zaporu.