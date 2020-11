Še tretji požar v kontejnerju za suho vejevje

V Doberdobu se je v petek popoldne še tretjič v zelo kratkem času vnel požar v kontejnerju za zelenje in suho vejevje, ki se nahaja v neposredni hiši občine. Ognjeni zublji so bili visoki preko dva metra, saj je suho vejevje zelo hitro gorelo. Ogenj so pogasili občinski uslužbenci, ki so ga opazili iz sosednje občinske hiše. Zakaj se je požar vnel, še ni povsem jasno; ker je v kontejnerju zagorelo že tretjič v zelo kratkem času, je zelo možno, da ni šlo za samovžig. Doberdobski župan Fabio Vizintin napoveduje, da bodo dogodek ovadili sodišču, saj gre za dvojno kršitev kazenskega zakonika, in sicer člena št. 423, ki zadeva odgovornost za nastanek požara, in št. 452 »bis«, na podlagi katerega kaznujejo onesnaževalce naravnega okolja.