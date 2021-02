Še tristo podpisov proti fašistični propagandi

V številnih krajih na Goriškem so med koncem prejšnjega tedna zbirali podpise za zakonski predlog proti širjenju fašistične in nacistične propagande. V soboto in nedeljo so v Doberdobu, v sovodenjski občini in v Štandrežu skupno zbrali preko tristo podpisov, sicer po nekaterih vaseh zbiranje še poteka.

Na sedežu kulturnega društva Jezero v Doberdobu je v soboto predlog podpisalo približno šestdeset občanov; podpise je overovila občinska svetnica Romina Ferfolja, zbiranje je potekalo v sodelovanju z vaško sekcijo ANPI-VZPI Jože Srebrnič. V Jamljah bodo podpise zbirali v soboto, 27. februarja, med 10. in 12. uro na sedežu zveze ANPI-VZPI Dol-Jamlje v vaškem večnamenskem središču. Za overovitev podpisov bo poskrbel občinski svetnik Marko Vizintin.

Prejšnjo soboto so zbirali podpise tudi občinski svetniki Občinske enotnosti iz Sovodenj, in sicer v sodelovanju s krajevnima sekcijama združenja partizanov ANPI-VZPI. V Sovodnjah sta nekaj več kot šestdeset podpisov overovila občinska svetnica Alida Passon in podžupan Erik Figelj; na Vrhu, kjer nabirka še poteka, je za overovitev skoraj štiridesetih podpisov poskrbela občinska svetnica Dolores Černic. V Gabrjah so zbrali 23 podpisov, overovil jih je občinski svetnik Edy Sambo.

V Rupi je za overovitev podpisov poskrbel občinski svetnik Marko Zotti.Med koncem tedna je podpise zbirala tudi stranka Slovenske skupnosti. Na Vrhu je trideset podpisov overovila občinska svetnica Tatjana Devetak, medtem ko je občinski svetnik Julijan Čavdek poskrbel za overovitev dvajsetih podpisov v Sovodnjah. Pred cerkvijo v Štandrežu so v nedeljo na akciji Prosvetnega društva zbrali 66 podpisov, overovila jih je goriška občinska svetnica Marilka Koršič.