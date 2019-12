Segrejevi ne bodo podelili častnega občanstva

Liliana Segre ne bo goriška častna meščanka. Desnosredinska večina v občinskem svetu se je ob glasovanju vzdržala, tako da med včerajšnjim zasedanjem občinskega sveta predlog občinske svetnice Rosy Tucci, predstavnice občanske liste Gorizia è tua, ni bil sprejet. Desna sredina je napovedala, da bo občinski svetnik Fabio Gentile (Forza Italia) vložil novo resolucijo, s katero bo predlagal, naj se častno meščanstvo podeli zvezi judovskih skupnosti, župan Rodolfo Ziberna pa izraža prepričanje, da bo »tudi leva sredina dokument podprla«. »Senatorko Liliano Segre spoštujem in cenim, naša koalicija pa meni, da boj proti antisemitizmu in rasizmu ne sme imeti političnega predznaka. Teh tem ne smemo izkoriščati za doseganje političnih ciljev,« pravi Ziberna in dodaja, da namerava Segrejevi izročiti srednjeveški pečat mesta, »ki je še bolj pomemben kot častno občanstvo«.