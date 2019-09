Selekcijo novih redarjev prestavili

Preizkus fizične pripravljenosti kandidatov, ki so se prijavili na razpis goriške občine za zaposlitev štirih novih mestnih redarjev, bodo prestavili. Selekcija bi morala potekati 19. septembra - pripuščenih je bilo 90 od 121 kandidatov, ki so se prijavili na razpis -, z urada za stike z javnostmi Občine Gorica pa so včeraj sporočili, da bo preverjanje kondicije bodočih uslužbencev poveljstva lokalne policije potekalo šele v prihodnjih mesecih, vsekakor pa pred koncem tekočega leta. Za preložitev so se na občini odločili tudi zaradi zanimanja drugih krajevnih uprav, ki bi rade črpale nove redarje z goriške lestvice: da bi izbor kandidatov razširili, bodo ponovno objavili razpis in spremenili nekatere pogoje, na primer starost kandidatov, ki v prejšnjem razpisu ni smela presegati 35 let.