Semafor spet stoji ...

Na goriški občini so bili mož beseda. Včeraj so delavci kot napovedano poskrbeli za popravilo semaforja na križišču med Ulico Brass, Trgom Tommaseo in Semeniško ulico, ki je bil poškodovan v prometni nesreči in ni deloval že več kot dva tedna.

Občinski svetnik Demokratske stranke David Peterin je prejšnji teden poveljstvo lokalne policije pozval k čim prejšnjemu popravilu naprave, saj je omenjeno križišče dokaj pogosto prizorišče prometnih nesreč. Odgovoril mu je vodja občinskega tehničnega urada Alessandro De Luisa in napovedal, da bo sanacija semaforja stekla v začetku tega tedna. Napovedi so sledila dejstva, saj je bil včeraj dopoldne semafor ponovno pokonci.

Predsednik Kulturnega doma Igor Komel se popravila semaforja veseli, hkrati pa opozarja, da bi morala Občina Gorica čim prej poskrbeti tudi z talno signalizacijo v Brassovi ulici. »Od poletja, ko so cesto preplastili, še vedno čakamo na prehod za pešce in ostale označbe,« pravi Igor Komel, s katerim soglaša Peterin. »Talna signalizacija je marsikje pomanjkljiva, na primer v ulicah Cadorna, Santa Chiara in Margotti ter tudi v Ulici Leoni, kjer je nedavno prišlo do tragične nesreče s smrtnim izidom,« zaključuje občinski svetnik.