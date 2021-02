Semafor zaradi kabla

Na državni cesti št. 55 med nekdanjim mirenskim mejnim prehodom in obrtno cono v Ulici Bratov Rusjan v sovodenjski občini je promet že en teden urejen izmenično enosmerno zaradi del, ki jih izvajajo v okviru projekta Open fiber. Delavci ob robu cestišča in ponekod tudi pod njim nameščajo kabel, ki bo uporabnikom interneta zagotavljal širokopasovno povezavo. Zlasti med prometnimi konicami prihaja do zastojev. Pred semaforjem nastajajo dolge vrste; med drugim nekateri vozniki čakanje izkoristijo, da iz svojih vozil zmečejo najrazličnejše odpadke, ki v zelo velikem številu nabirajo ravno na obeh straneh gradbišča. Dela bodo sicer trajala do 15. marca.

