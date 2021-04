Na kanalizacijskem omrežju v Ulici Giustiani v Gorici je prišlo do okvare na eni izmed cevi; tehniki podjetja Irisacqua so ugotovili, da je na razdalji kakih desetih metrov delovanje kanalizacije prekinjeno, zaradi česar morajo takoj poskrbeti za popravilo. Zaradi gradbenih del je cestišče zoženo; zaradi tega so uvedli izmenični enosmerni promet, ki ga ureja semafor. Gradbena dela se bodo predvidoma zaključila pred koncem prihodnjega tedna.

