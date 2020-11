Semaforja še nekaj dni

Na državni cesti št. 55 pri nekdanjem mejnem prehodu v Mirnu je že nekaj dni promet urejen izmenično enosmerno s semaforjema. Njuna postavitev je bila potrebna, da lahko delavci ob robu cestišča varno nameščajo nove kanalizacijske cevi, s katerimi bodo na novo kanalizacijsko omrežje povezali tudi obrtno-trgovsko cono v Ulici Bratov Rusjan. Črne vode iz tega predela sovodenjske občine bodo v prihodnje pod Štradalto odtekale v Sovodnje in, ko bo celoten kanalizacijski sistem zgrajen, v novo čistilno napravo v Štarancanu.Ob prometnih konicah se za semaforjema nabere nekaj avtomobilov, medtem ko je drugače promet vseeno dokaj sproščen. Predvidoma bosta semaforja potrebna še nekaj dni, nakar se bo gradbišče selilo v Rupo. Gradbeni stroji bodo spet zabrneli v bližini rupenske kemijske tovarne Kemica, kjer so že v preteklih mesecih izvedli nekaj gradbenih del, povezanih z gradnjo novega kanalizacijskega omrežja, na katerega bo povezana tudi stara gabrska kanalizacija. Vsa gradbena dela ob državni cesti št. 55 se bodo predvidoma zaključila do začetka decembra.

