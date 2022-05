Septembra pet paralelk

Na prvostopenjski srednji šoli Ivana Trinka v Gorici se v prihodnjem šolskem letu obetajo novosti. Kot smo poročali pred časom, bodo prvi razredi nekoliko številčnejši kot ponavadi. V tekočem šolskem letu je prvošolcev 74, v šolskem letu 2022/2023 jih bo predvidoma približno dvajset več. Zaradi tega se bo število paralelk povzpelo celo do pet, medtem ko so jih v zadnjih letih večinoma imeli po tri.»Tako je, imeli bomo pet paralelk, kar seveda predpostavlja nekaj prilagajanja. Učilnic imamo dovolj, saj je šola velika. Mogoče bomo premestili nekatere učilnice, vendar ne bo večjih težav,« pravi ravnatelj Večstopenjske šole Gorica Davide Clodig, ki pravi, da so ti vsekakor »problemi, ki jih radi imamo«.

Povišanje števila paralelk bo zahtevalo tudi okrepitev profesorskega kadra. »To je problem, s katerim se itak soočamo, ker moramo za nekatere predmete, kjer nimamo stalnega kadra, poiskati učno osebje. To je včasih posebej težko na nekaterih področjih, na primer pri jezikih; na splošno je težko najti profesorje, ki imajo opravljen strokovni izpit,« pravi Clodig. Vsekakor pa je iskanje učnega kadra težava vseh šol, dodaja ravnatelj. Z optimizmom dodaja, da »če se bomo pozanimali pravočasno, in seveda se bomo, bomo dobili tudi primerne osebe«.

Ta pa ni edina novost na šoli. V teku je namreč postopek preučevanja predloga za nov šolski urnik. Osrednja novost bi bila uvajanje petdnevnega pouka in torej pouka prostih sobot. Tik pred začetkom pouka septembra lani so zaradi spremembe v zakonodaji morali namreč preklicati že napovedane proste sobote. Nameravali so jih nadoknaditi s štiriurno didaktično dejavnostjo na daljavo, ki pa z novo zakonodajo ni bila več možna. V tekočem šolskem letu torej urnik predvideva tudi štiri ure pouka ob sobotah; od prihodnjega leta bi lahko bilo drugače. Skupina profesorjev je z ravnateljem izdelala nekaj možnih variant. Pregledali so jih s predstavniki staršev, v pretres pa so jih dali tudi osrednjim ustanovam, ki se ukvarjajo s popoldanskimi dejavnostmi za otroke. Med možnimi predlogi so, da bi pouk začenjali nekoliko bolj zgodaj, ali da bi nekatere (redke) sobote bile delovne. »Predloge bo zdaj pregledal učni zbor, nato pa še zavodski svet, ki bo imel zadnjo besedo. Nadejamo se, da bomo do konca meseca imeli jasne pojme o tem, kako bo potekalo naslednje šolsko leto,« pravi ravnatelj.