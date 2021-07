Septembra zaključek gradnje kolesarske steze

V Sovodnjah se bo predvidoma septembra nadaljevala in zaključila gradnja kolesarske steze, ki bo vas povezala s Štandrežem ob robu pokrajinske ceste št. 8. Lani so zgradili prvi odsek steze med avtopralnico in marketom, letos bodo nadaljevali z delom v smeri Gorice, kjer se bodo povezali na kolesarsko pot ob robu tamkajšnje industrijske cone.

V prejšnjih dneh so na sovodenjski občini izbrali izvajalca del; gre za gradbeno podjetje Merluzzi Roberto iz Čente na Videmskem. »Gradbena dela bodo trajala 52 dni,« pojasnjuje Aleka Florenin, ki je v sovodenjski občinski upravi odgovorna za javna dela. Gradnja novega odseka kolesarske steze se bo predvidoma začela v začetku septembra. Nova pot bo opremljena s sistemom za odvodnjavanje meteornih voda; od pokrajinske ceste št. 8 bo steza ločena po zaslugi robnika, na prisotnost kolesarjev in pešcev bo opozarjalo tudi več prometnih znakov. Novi odsek kolesarske steze bo skupno dolg približno 320 metrov; že lani so ob trasi nove poti namestili ustrezna svetila, tako da bo nova steza tudi primerno razsvetljena. Ob zaključku gradnje bo kolesarska steza dokončno urejena na celotnem omenjenem odseku.