Sergio se spet klati po Krasu

V bližini Martinščine je 29. marca zlati šakal končal pod avtomobil. Samca, ki je po oceni izvedencev star 24 mesecev, so takoj zatem odpeljali v Pagnacco pri Vidmu, kjer deluje središče, v katerem kmetijsko podjetje videmske univerze Antonio Servadei zagotavlja oskrbo ranjenim divjim živalim. Šakala so temeljito pregledali; k sreči ni utrpel nobenih zlomov, vendar pa je bil vseeno bolehav. Ob hiperaktivnosti so ugotovili, da je zelo slabo videl. Po dveh dneh, ko je bil skoraj popolnoma brez vida, je Sergio – tako ga je imenoval operater podjetja Arca, ki skrbi za reševanje ranjenih živali v goriški pokrajini – po zaslugi ustrezne oskrbe poškodb glave povsem okreval, tako da so ga lahko spustili na prostost.

Pred izpustitvijo na prostost je Sergio dobil telemetrično ovratnico, s pomočjo katere bodo sledili njegovim premikom. Po prvih dneh svobode se je takoj začel premikati po goriškem Krasu. Vsako noč prehodi več kilometrov, njegovo zdravstveno stanje je spet dobro.