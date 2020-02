Serijski zmagovalci spet v boj za najvišja mesta

Serijski zmagovalci pustnih sprevodov iz zadnjih let tudi letos napovedujejo boj za najvišja mesta. V kulturnem društvu Sabotin iz Štmavra poteka s polno paro gradnja pustnega voza, s katerim se bodo podali na kar pet pustnih sprevodov.Prva povorka bo na vrsti že v nedeljo, 16. februarja, v Gorici, tako da morajo štmavrski pustni mojstri res pohiteti z delom, če hočejo pravočasno zaključiti z gradnjo. Po Gorici jih čakata sprevoda v Šempetru in Sovodnjah, ki bosta v soboto in nedeljo, 22. in 23. februarja; pustni »tour de force« se bo zaključil v torek, 25. februarja, ko se bodo Štmavrci udeležili tržiškega pustnega sprevoda, ki velja za največji pustni dogodek v bližnji okolici. Med poletjem se bodo podali še v Gradež. Ob štmavrskem vozu bo tudi letos rajala množica razposajenih pustarjev vseh starosti; Štmavrcem se bodo pridružili tudi prijatelji iz raznih sosednjih krajev, tako da bo v skupini približno 120 maškar