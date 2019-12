Serijsko so kradli parfume

Karabinjerji iz Gradišča so aretirali štiri poljske državljane, ki so ukradli večjo količino parfumov v nakupovalnem središču Tiare v Vilešu. Do kraje je prišlo pred nekaj dnevi v parfumeriji Douglas.

Takoj zatem so karabinjerji sprožili preiskavo in prišli na sled četverici Poljakov brez stalnega bivališča v Italiji. Ugotovili so, da so tatovi obiskali še številne druge parfumerije po nakupovalnih središčih severne Italije. Z blaga, ki so ga nameravali ukrasti, so odstranili varnostne priponke, ne da bi jih kdorkoli opazil, ob izhodu iz trgovin pa so uporabljali tudi elektronske oddajnike, ki so začasno onesposobili delovanje nadzornega sistema.

Karabinjerji so tatove dišečih tekočin začeli zasledovati v Palmanovi, zatem so jih aretirali, preden so zapustili Italijo in se vrnili na Poljsko. Poleg ukradenih parfumov so pri sebi imeli nekaj fotokopiranih listov, na katerih so bili na roko zapisani naslovi številnih marketov in nakupovalnih središč iz Milana in okolice; vsaka trgovina je imela ob sebi številko, ki je bila označena na zemljevidu, tako da bi jo tatovi znali najti. S seboj so imeli tudi več mobilnih telefonov in osem poljskih SIM kartic.