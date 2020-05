Šest aretacij zaradi skladiščenja odpadkov v Mošu

Potem ko so marca lani karabinjerji zasegli skladišče v Mošu, ki so ga uporabljali za skladiščenje bal z odpadki, so goriški karabinjerji danes aretirali šest oseb: dve iz goriške pokrajine, dve iz Belluna in dve iz Kampanije. Karabinjerji so ugotovili, da je kriminalna združba upravljala nezakonit promet z odpadki iz okolice Belluna in celo iz kraja Borovnica, nedaleč od Ljubljane. Šestim aretirancem, ki so v hišnem priporu, so karabinjerji zasegli skupno en milijon evrov dobrin, ki so jih pridobili z zaslužkom dobičkonosnega prometa.