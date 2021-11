Sezona za ponoven vzlet

»Letenje. Danes realnost, v davnini stremljenje, ko je letenje vzbujalo in še vedno vzbuja očaranost in obenem strah. A ko se govori o vzletih v umetniškem smislu, se misel nanaša na vzlete duha, notranje energije, čutenja, čemur se prepuščajo sanjači, filozofi, umetniki, pa tudi alpinisti, ki visoko v gorah iščejo dotik vsemogočnega, vseobsegajočega.« Tako je direktor Slovenskega stalnega gledališča Danijel Malalan opisal v uvodni besedi programske knjižice geslo nove abonmajske sezone s pomenljivim naslovom Vzlet. Želja, da bi z umetniškim vzletom presegli mnoge ovire, ki jih je pandemija postavila razvoju gledaliških dejavnosti, je namreč temelj letošnje sezone Slovenskega stalnega gledališča (SSG), ki so jo včeraj predstavili v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici, kjer je ravnokar na ogled razstava gledaliških kostumov, ki jih je ustvarila kostumografinja Marija Vidau.

Prva predstava nove sezone bo na sporedu v ponedeljek, 6. decembra, ob 20. uri v centru Bratuž. Predstava nosi naslov MarlenEdith in je posvečena dvema znamenitima ženskama, Edith Piaf in Marlene Dietrich. Vlogi sta bili zaupani pevkama Stefanii Seculin in Graziani Borciani. V vlogi recitatorja bo med pesmimi nastopil igralec Danijel Malalan. Goriški Kulturni dom bo gostil naslednjo predstavo, ki bo na sporedu v ponedeljek, 7. februarja, ob 20. uri. Gre za koprodukcijsko predstavo SSG in PGK Kranj Meja sneženja. Besedilo preminulega tržaškega pisatelja Marka Sosiča bo na oder postavil režiser Goran Vojnovič. Sledila bo gostujoča predstava Laž francoskega avtorja Floriana Zellerja, ki jo bo v Kulturnem domu uprizorilo Slovensko ljudsko gledališče iz Celja v ponedeljek, 21. marca, ob 20. uri. V ponedeljek, 4. aprila, ob 20. uri bo Center Bratuž gostil predstavo Trije milijoni ljudi Joseja Cabeze v izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega. V Centru Bratuž bo tudi predstava Ptičja Фapma (Ptičja farma), in sicer v ponedeljek, 2. maja, ob 20. uri. Gre za odrsko postavitev v koprodukciji SSG in Gledališča Koper, ki se zgleduje po Aristofanovi komediji. Zadnja predstava bo v ponedeljek, 16. maja, ob 20. uri v Kulturnem domu. Njen naslov je Tako bližnji, avtor pa Luca Quaia. Gre za krstno izvedbo novega besedila, ki ga SSG pripravlja v sodelovanju s tržaškim gledališčem La Contrada. Predstavo, ki govori o mladi ženski, bo igralka Lara Komar odigrala v slovenščini za SSG in v italijanščini v gledališču la Contrada.