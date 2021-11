Shod se je zaključil v Spominskem parku (foto in video)

V Gorici je okrog 15.40 s trga pred železniško postajo, kjer je bilo zbirališče, krenil sprevod protestnikov proti covidnemu potrdilu. Udeležuje se ga med 300 in 350 ljudi. Organizatorji so poskrbeli za nadzornike, ki pozivajo udeležence k spoštovanju varnostne razdalje in k uporabi zaščitne maske. Večina udeležencev upošteva navodila. Udeleženci so se najprej ustavili na krožišču pred železniško postajo, kjer so prisluhnili nagovorom organizatorjev. Protestniki so okrog 16.30 prišli v Spominski park, kjer so na vrsti nagovori organizatorjev iz odbora Gorizia risponde in raznih udeležencev shoda. Manifestacija poteka mirno in omikano.

Na startu je bilo od 300 do 350 protestnikov. Med potjo se jih je pridružilo še nekaj, tako da jih je v Spominskem parku približno 400.