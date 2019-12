Silvestrovanje na prostem, na ledu in z glasbo

Kdor želi novo leto 2020 pričakati na prostem, ima drevi na Goriškem na voljo kar nekaj izbire. Goriško silvestrovanje prirejajo na Travniku. Tu bo glavni protagonist večera priljubljeni DJ Zippo, ki ga bo spremljal tudi DJ Master Dee. Zabava se drevi začenja ob 21. uri, županovemu nagovoru bo sledil ognjemet, ki bo letos prijaznejši predvsem za hišne ljubljenčke, saj bo bistveno manj hrupen kot običajno.

V Novi Gorici bodo v leto 2020 vstopili v ogrevanem šotoru pred mestno hišo. Obiskovalce bosta zabavala slovenska pevka Nina Pušlar in novogoriški ansambel Big Ben. Novogoriška mestna občina se je tudi letos odločila, da namesto polnočnega ognjemeta sredstva nameni za pomoč socialno ogroženim družinam.

Tudi v Tržiču bodo silvestrovanje pričakali na prostem, in sicer na Trgu Republike. Od 22. ure dalje bo g lasbo vrtel DJ Alex Bini, ki je veliko let bil glas radia Company, in furlanska skupina eXeS. Njihov nastop bodo obogatil ognjemet in razni posebni svetlobni učinki.

V Gradežu bo osrednja zabava na Trgu Biagio Marin. Glasbo bo od 22.30 vrtel DJ Loreenz, zabavo pa bosta popestrili tudi skupini Dancemania in Nuelle.

Ronško silvestrovanje bo že sedmo leto zaporedoma »na ledu«. Praznovanje bo potekalo v božičnem središču (PalaRoller, vhod v Ulici Fratelli Cervi), kjer so že nameščene božične hišice. Od 22. ure dalje bo za zabavo poskrbel glasbeni trio GiuliaPellizzariBallabend.