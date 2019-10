Sin umorjene novinarke postal častni občan

Matthew Caruana Galizia, Pulitzerjev nagrajenec in sin umorjene malteške časnikarke Daphne Caruana Galizia, je včeraj prejel naziv častnega občana Ronk. Svečanost je bila vključena v niz dogodkov, s katerimi je Združenje Leali delle notizie obeležilo svetovni dan svobode tiska. Takoj po slavnostnem sprejemu v mestni hiši so skupaj z županom Livio Vecchietom podpisali dogovor o sodelovanju med ronško občino in združenjem Leali delle notizie, ki zadeva projekt »Bill - Biblioteca della legalità«, nakar so v parku na Trgu Unità d’Italia predali namenu novo »klop svobode tiska«.