Sindikalni predstavniki zahtevajo ukrepe

Člani enotnega sindikalnega predstavništva pozivajo vodstvo prevoznega podjetja APT, naj se čim prej loti reševanja težav, na katere sami opozarjajo že dalj časa. Sindikalni predstavniki pojasnjujejo, da morajo šoferji vsakih pet let obnoviti spričevala o strokovni usposobljenosti; septembra letošnjega leta bo veljavnost spričeval zapadla kar 160 šoferjem, vendar se v vodstvu podjetja kljub številnim pozivom še vedno niso lotili reševanja zadeve. Sindikalni predstavniki obenem opozarjajo, da so uradi podjetja kadrovsko podhranjeni in da je 29. februarja zapadla pogodba z zunanjim podjetjem, ki je zagotavljalo sprevodniško službo.

»Podjetje APT je v preteklosti vedno imelo pooblaščenega upravitelja. Iz novega upravnega sveta nam od julija zagotavljajo, da bodo imenovali pooblaščenega upravitelja in odgovornega za osebje, vendar tega še niso storili, kar povzroča vrsto težav upravne narave. Vsako odločitev mora sprejemati upravni svet, ki se sestaja vsak teden, včasih vsaka dva tedna. Tako še čakamo na nove zimske uniforme, čeprav smo že marca; poleg tega še vedno nismo prejeli dokončnega odgovora glede bonov za prehrano in se še nismo začeli niti pogajati o izplačilu nagrade za delovno uspešnost,« poudarja sindikalist Marco Sosol in skupaj z ostalimi člani enotnega sindikalnega predstavništva opozarja, da bo s prvim majem za javni prevoz v Furlaniji - Julijski krajini začela skrbeti naveza med podjetji TPL FVG, pri čemer ravno podjetje APT najbolj zamuja s pripravami na to pomembno spremembo.Člani enotnega sindikalnega predstavništva so prepričani, da bi se moralo vodstvo podjetja ukvarjati s poslovanjem družbe in z zagotavljanjem čim boljših storitev, medtem ko v resnici poveča večji del svoje pozornosti kritiziranju svojih predhodnikov.