Sinova nista vedela za pokop matere

Pokopali so jo, ne da bi družina tega vedela. 86-letna Desanka Felician iz Ronk je bila od 22. maja naprej nekajkrat hospitalizirana v bolnišnici na Katinari pri Trstu, kjer je naposled umrla 27. junija. Sinova trdita, da sta od vodstva bolnišnice večkrat zahtevala informacije v zvezi z zdravstvenim stanjem matere, medtem ko iz zdravstvenega podjetja Asugi opozarjajo, da so zaman iskali družinske člane in da so preminulo žensko po predvidenem roku pokopali na ronškem pokopališču. Do tega je prišlo 27. julija. Zgodba se bo nadaljevala na sodišču.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.