Sirkov kis v New York Timesu

Kis družine Sirk je pristal v New York Timesu. Svetovno znani časopis je v rubriki Front burner (slov. V ospredju), v kateri vsak teden predstavijo šest izdelkov, krajev, pijač itd., ki so v tistem trenutku novi oz. zanimivi, opisal tudi kis, ki ga družina Sirk prideluje že več let. Avtorica kolumne je dolgoletna kritičarka in pisateljica Florence Fabricant. Sirkov kis je v svojem kratkem zapisu (njeni nasveti niso daljši od 200 besed) opredelila za »neobičajen« in »vreden« dodatek domači shrambi svojih bralcev. Članek si lahko preberete na tej povezavi.