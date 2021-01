Škabrijelova ulica bo zaprta pol leta

V okviru sanacije potoka Koren se obeta nova prometna zapora, ki bo imela tudi čezmejne razsežnosti. V kratkem bo namreč Škabrijelova ulica prevozna samo za stanovalce, medtem ko bodo morali ostali vozniki, ki bodo pripeljali z Goriščka, na križišču zaviti desno v Ulico Corsica oz. levo v Ulico Catterini. Zapora bo stopila v veljavo v prihodnjih dneh, cesta bo predvidoma zaprta šest mesecev.V okviru del za sanacijo in poplavno varnost potoka Koren bodo v Škabrijelovi ulici uredili kanalizacijski sistem mešanega tipa, kar pomeni, da se bodo po njem odvajale tako odpadne vode iz gospodinjstev kot tudi padavinske vode. Dela bo izpeljalo podjetje Cicuttin iz Latisane, ki v začasni navezi s podjetjema Icop in Sever izvaja projekt sanacije potoka. Dela bodo potekala v več fazah: na posameznih odsekih ulice, ki jih bo zasedalo gradbišče, bo prepovedano tudi parkiranje. Ulico bodo zaprli čez nekaj dni, ko se bodo zaključili tehnični pregledi območja in pripravljalna dela.Zapora bo spremembe prometne ureditve terjala tudi na novogoriški strani, saj bo v bistvu pomenila zaprtje mejnega prehoda med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico. V tem času, ko je prehajanje meje zaradi covida-19 omejeno, bodo sicer zaporo občutili predvsem čezmejni delavci in tisti, ki mejo prečkajo iz nujnih razlogov. O zapori so novogoriško mestno občino obvestili včeraj iz goriške občine; tudi na slovenski strani bo postavljena ustrezna signalizacija, ki bo voznike obveščala o popolni zapori ulice na italijanski strani meje.

