Škabrijelovo naj bi zaprli »le« tri mesece

Prometna zapora na Škabrijelovi ulici kot kaže ne bo trajala pol leta, kot je bilo sprva napovedano, ampak tri mesece. Takšno informacijo je novogoriški župan Klemen Miklavič včeraj prejel od goriškega kolega Rodolfa Ziberne. Stanovalci omenjene ulice in lastniki oz. najemniki poslovnih prostorov bodo imeli omogočen dostop, prav tako bo ulica prehodna za pešce in kolesarje po pločniku in kolesarski stezi, saj bo zaprta samo ena smer vozišča, medtem ko bo zapora veljala za motorni promet. Zaporo bodo, kot smo že opozorili, občutili tudi na novogoriški strani, saj bo s tem za motorni promet dejansko zaprt mejni prehod Erjavčeva. V teh dneh sicer lahko ga koristijo predvsem čezmejni delavci in tisti, ki mejo prehajajo zaradi nujnih opravkov.Kot je znano, bo zapora urejena v okviru sanacije čezmejnega potoka Koren, gre pa za dela v zvezi s sanacijo in poplavno varnostjo. V ta namen bodo v Škabrijelovi ulici uredili kanalizacijski sistem mešanega tipa.

