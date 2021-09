Škabrijelovo ulico spet zapirajo

Škabrijelova ulica v Gorici bo kmalu spet zaprta za motorni promet. Po delih, ki so bila povezana s protipoplavno ureditvijo potoka Koren na obeh straneh meje, je zdaj na vrsti obnova vodovodnega omrežja, ki jo bo v tem delu Gorice v prihodnjih mesecih izvajala družba Irisacqua.

V torek je vodstvo omenjene družbe na goriško poveljstvo lokalne policije naslovilo prošnjo po uvedbi prometne zapore, ki bo trajala približno dva meseca in pol. Škabrijelovo ulico naj bi zaprli v ponedeljek, 4. oktobra, nadomeščanje starih vodovodnih cevi pa naj bi se zaključilo do 31. decembra.

V odredbi goriške lokalne policije piše, da bodo prometne omejitve v tem času veljale od križišča z Ulico Catterinijev do nekdanjega mejnega prehoda med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico. Izjeme bodo stanovalci, reševalci, gasilci in druge nujne službe. Ob gradbišču bo hitrost omejena na 20 km/h, na območju del bo prepovedano tudi parkiranje na obeh straneh ceste. Kdor bo pripeljal iz Ulice Catterini, bo moral na križišču nujno zaviti desno, kdor bo pripeljal iz Ulice Corsica pa bo moral zaviti levo ali v Ulico Catterinijev.Zaradi prometne zapore na goriški strani bo za motorni promet zaprt tudi mejni prehod, skozi katerega se veliko Novogoričanov vsak dan pelje v Gorico in obratno. Za pešce in kolesarje omejitve ne veljajo.