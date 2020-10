Skala zgrmela na cesto

V bližini naselja Plave je v nedeljo okoli 12.30 na cesto zgrmela skala volumna 20 kubičnih metrov. »Utrgala se je z brežine ob vozišču, in sicer z višine treh metrov,« je za Primorski dnevnik pojasnil Vanči Premrl, vodja vzdrževanja pri podjetju Kolektor CPG. Skalno gmoto so v nedeljo odstranili, danes poteka odstranitev še ene skale podobnih dimenzij, zato je tam polovična zapora ceste.

Nedeljski skalni podor se je zgodil šest kilometrov od naselja Plave v smeri proti Solkanu, zadel je levi vozni pas. Na teren se je takoj po prejetem obvestilu napotila dežurna ekipa omenjenega podjetja z rovokopačem in tovornjakom. Ob podrobnejšem pregledu kraja dogodka so ugotovili, da je v brežini še ena skala podobnih dimenzij, ki lahko pade na vozišče, zato so levi vozni pas ceste pod njo zaprli in preventivno zavarovali z betonsko ograjo. Posledice nedeljskega skalnega podora so bile odstranjene še istega dne. Delavci so morali skalo najprej navrtati in jo zdrobiti manjše kose, material so odpeljali s tremi tovornimi vozili. Danes se lotevajo še odstranitve druge skale, ki bi z brežine lahko prav tako padla na vozišče. Delo bo zahtevno in obsežno: najprej bodo morali z brežine odstraniti staro varovalno mrežo in posekati drevje, nato bodo z miniranjem in vrtanjem skalo odstranili z brežine, sledilo bo čiščenje vozišča, odvoz materiala in ponovno nameščanje varovalne ograje. Danes je na tem delu ceste predvidena polovična zapora, zaradi narave dela bodo tudi kratkotrajne popolne zapore. Jutri naj bi bila cesta predvidoma odprta v obe smeri.